Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 7 декабря 2025Мир

В Европе захотели не дать США вынудить Зеленского вывести войска из Донбасса

Bloomberg: Европа хочет не дать США вынудить Зеленского вывести ВСУ из Донбасса
Алина Черненко

Фото: Peter Morrison / AP

Цель Европы — не дать США вынудить президента Украины Владимира Зеленского вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Главная цель континента [Европы] — избежать ситуации, когда США вынудят Зеленского вывести войска из украинского Донбасса и согласиться на сделку без каких-либо серьезных гарантий безопасности со стороны американцев. Европейские чиновники заявляют, что это не будет справедливым миром», — говорится в материале.

Авторы статьи также пишут, что европейские делегации в ближайшее время отправятся в США для обсуждения условий урегулирования. Европа, и в частности Великобритания, все еще надеется, что американский лидер Дональд Трамп вернется к своей октябрьской позиции и усилит давление на российскую экономику. Но лидеры стран ЕС также опасаются, что он может умыть руки, если сделка не будет заключена, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что переговоры Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером длились два часа и касались территорий. Инициатором разговора стала американская сторона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для меня это жизнь». Боец ММА Петр Ян победил Двалишвили и вернул себе титул чемпиона

    Россиянам назвали неожиданные опасности и коварство геморроя

    Россиян массово атаковали клопы в пятизвездочных отелях Египта

    Москвичам пообещали неожиданную для декабря погоду

    Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

    Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

    Осужденная за расчленение рэпера Картрайта вдова обжаловала приговор

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

    В посольстве Украины в США назвали основные вызовы во время переговорного процесса

    Вяльбе назвала вероятных участников Олимпиады в лыжных гонках от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok