В Европе захотели не дать США вынудить Зеленского вывести войска из Донбасса

Bloomberg: Европа хочет не дать США вынудить Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Цель Европы — не дать США вынудить президента Украины Владимира Зеленского вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Главная цель континента [Европы] — избежать ситуации, когда США вынудят Зеленского вывести войска из украинского Донбасса и согласиться на сделку без каких-либо серьезных гарантий безопасности со стороны американцев. Европейские чиновники заявляют, что это не будет справедливым миром», — говорится в материале.

Авторы статьи также пишут, что европейские делегации в ближайшее время отправятся в США для обсуждения условий урегулирования. Европа, и в частности Великобритания, все еще надеется, что американский лидер Дональд Трамп вернется к своей октябрьской позиции и усилит давление на российскую экономику. Но лидеры стран ЕС также опасаются, что он может умыть руки, если сделка не будет заключена, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что переговоры Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером длились два часа и касались территорий. Инициатором разговора стала американская сторона.

