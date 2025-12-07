Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 7 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме дали советы отправившим деньги мошенникам россиянам

Бессараб рассказала, что пострадавшие от мошенников могут подать на банкротство
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пострадавшие от мошенников россияне могут подать заявление о банкротстве, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Этот и другие советы отправившим деньги аферистам гражданам депутат дала в беседе с «Лентой.ру».

«Каждый случай уникален. Конечно, прежде всего необходимо обращаться в полицию. По возможности доказывать, что действовали под влиянием мошенников. Если вдруг банк не выполнил все необходимые меры, которые установлены законодательно, то, может быть, ответственность будет переложена на банк. В иных случаях действует и право на банкротство физического лица», — посоветовала Бессараб.

Материалы по теме:
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег. Почему так происходит?
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег.Почему так происходит?
13 ноября 2025
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
5 декабря 2025

При этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что банкротство физического лица достаточно тяжелое положение.

«Чтобы подать заявление на банкротство, вы, грубо говоря, не должны иметь имущество, вы не должны иметь вклады в банках и так далее. При этом внесудебное банкротство жестко ограничено суммой. Если вы взяли слишком большой кредит, то туда не попадаете. А судебное банкротство, во-первых, тоже стоит денег. А во-вторых, вы попадаете под полную власть финансового распорядителя», — поделился депутат.

Он объяснил, что посторонний человек будет определять всю финансовую жизнь банкрота, что достаточно болезненно.

«Богатые люди подают на банкротство, потому что это такая мошенническая схема. Потому что финансовый управляющий делами обанкротившегося человека — это обычно просто их менеджер. И получается, что эти люди сами собой управляют. Но если вы чистый человек, то для вас это абсолютно катастрофическая ситуация. Так что эта схема лучше, чем безнадежный кредит, но тоже очень неприятная», — заключил он.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что электронная открытка к Новому году, отправленная через мессенджер, может оказаться фишинговой. По его словам, при открытии подобного файла пользователь рискует предоставить злоумышленникам доступ к банковским приложениям, личной информации и паролям, что грозит потерей денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Губерниев оценил шансы российского лыжника на Олимпиаде-2026

    Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза

    Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

    Диарея оказалась признаком нескольких приводящих к летальному исходу болезней

    Украину назвали центром международной коррупции

    В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

    Медведев предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового «Байдена»

    Президент Израиля отказался выполнять просьбу президента США

    Новая схема обмана пожилых людей распространилась в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok