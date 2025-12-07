В Госдуме дали советы отправившим деньги мошенникам россиянам

Бессараб рассказала, что пострадавшие от мошенников могут подать на банкротство

Пострадавшие от мошенников россияне могут подать заявление о банкротстве, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Этот и другие советы отправившим деньги аферистам гражданам депутат дала в беседе с «Лентой.ру».

«Каждый случай уникален. Конечно, прежде всего необходимо обращаться в полицию. По возможности доказывать, что действовали под влиянием мошенников. Если вдруг банк не выполнил все необходимые меры, которые установлены законодательно, то, может быть, ответственность будет переложена на банк. В иных случаях действует и право на банкротство физического лица», — посоветовала Бессараб.

При этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что банкротство физического лица достаточно тяжелое положение.

«Чтобы подать заявление на банкротство, вы, грубо говоря, не должны иметь имущество, вы не должны иметь вклады в банках и так далее. При этом внесудебное банкротство жестко ограничено суммой. Если вы взяли слишком большой кредит, то туда не попадаете. А судебное банкротство, во-первых, тоже стоит денег. А во-вторых, вы попадаете под полную власть финансового распорядителя», — поделился депутат.

Он объяснил, что посторонний человек будет определять всю финансовую жизнь банкрота, что достаточно болезненно.

«Богатые люди подают на банкротство, потому что это такая мошенническая схема. Потому что финансовый управляющий делами обанкротившегося человека — это обычно просто их менеджер. И получается, что эти люди сами собой управляют. Но если вы чистый человек, то для вас это абсолютно катастрофическая ситуация. Так что эта схема лучше, чем безнадежный кредит, но тоже очень неприятная», — заключил он.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что электронная открытка к Новому году, отправленная через мессенджер, может оказаться фишинговой. По его словам, при открытии подобного файла пользователь рискует предоставить злоумышленникам доступ к банковским приложениям, личной информации и паролям, что грозит потерей денег.