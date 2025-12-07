Реклама

05:40, 7 декабря 2025Россия

В Кремле оценят стратегию нацбезопасности США

Песков: В Кремле планируют проанализировать новую стратегию нацбезопасности США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль подробнее ознакомится с обновленной стратегией национальной безопасности США и проанализирует ее положения.

«Безусловно, надо поближе с ней ознакомиться, проанализировать», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал обновленную версию стратегии национальной безопасности США, в которой Россия больше не обозначена как «прямая угроза».

В новом документе также содержится предложение о сотрудничестве с Москвой в области стратегической стабильности.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.

