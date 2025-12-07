В Минобороны отчитались о сбитых над территорией России беспилотниках

Минобороны: Силы ПВО сбили 77 беспилотников над территорией РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 77 беспилотников над территорией России, об этом отчитались в Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа были уничтожены в течение ночи с 6 на 7 декабря. Больше всего аппаратов, 42 единицы, ликвидированы над Саратовской область.

Кроме того, 12 дронов сбили над Ростовской областью, десять над Крымом, девять над Волгоградской областью, два над Белгородской, по одному над Астраханской областью и Чечней.

Ранее жители двух российских городов — Энгельса и Саратова — сообщили о серии взрывов и работе противовоздушной обороны. В городах сработали сирены воздушной опасности.

Накануне в Ленинградской области после утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили пораженные части беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.