16:48, 7 декабря 2025Россия

В Минобороны заявили о продвижении российских войск на купянском направлении

Белоусов заявил о продвижении российских войск на купянском направлении
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о продвижении Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на купянском направлении. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

В источнике указано, что военнослужащие, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, уверенно продвигаются вперед, приближая день общей победы. Белоусов также отметил, что они успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей.

«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее Белоусов обратился к российским военным в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после освобождения Красноармейска. Он заявил, что город имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения российских войск.

