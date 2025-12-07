Реклама

17:24, 7 декабря 2025Россия

В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки

В Мытищах грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Подмосковной полиции

В Мытищах грузовик выехал на встречку и протаранил два легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Водитель грузовика не справился с управлением на подмосковной трассе и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя машинами.

В результате ДТП пострадало пять человек, одну женщину спасти не удалось. Среди получивших травмы есть 15-летний подросток. Другие подробности на данный момент отсутствуют.

Ранее в Москве инспектор ДПС остановил грузовик с водителем без сознания и предотвратил дорожную аварию с непредсказуемыми последствиями. На место происшествия вызвали скорую помощь, но спасти водителя большегруза не удалось.

