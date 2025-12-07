В Подмосковье грузовик выехал на встречку и протаранил две легковушки

В Мытищах грузовик выехал на встречку и протаранил два легковых автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Водитель грузовика не справился с управлением на подмосковной трассе и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя машинами.

В результате ДТП пострадало пять человек, одну женщину спасти не удалось. Среди получивших травмы есть 15-летний подросток. Другие подробности на данный момент отсутствуют.

