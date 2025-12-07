Степашин заявил о подготовке в России аналога Нюрнберга

В России начали готовить аналог Нюрнбергского трибунала, под который попадут украинские неонацисты. Об этом заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет», — сказал он.

Степашин также призвал сначала закончить специальную военную операцию (СВО), а потом уже думать о выборе города для подобного процесса.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о множестве потомков нацистов среди политиков в Европе. По его мнению, это приводит к замалчиванию информации о Нюрнбергском процессе.