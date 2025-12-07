Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 7 декабря 2025Россия

В России начали готовить аналог Нюрнбергского трибунала для украинских неонацистов

Степашин заявил о подготовке в России аналога Нюрнберга
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г. Германия. Нюрнберг

Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г. Германия. Нюрнберг. Фото: Евгений Халдей / ТАСС

В России начали готовить аналог Нюрнбергского трибунала, под который попадут украинские неонацисты. Об этом заявил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет», — сказал он.

Степашин также призвал сначала закончить специальную военную операцию (СВО), а потом уже думать о выборе города для подобного процесса.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил о множестве потомков нацистов среди политиков в Европе. По его мнению, это приводит к замалчиванию информации о Нюрнбергском процессе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон созвонился с Зеленским после своего визита в Китай. Что известно о ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине?

    Минздрав поддержал идею предупреждать о вреде алкоголя на бутылках

    Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

    Раскрыта судьба сбежавшего из дома пятилетнего мальчика в российском городе

    Петр Ян стал чемпионом UFC

    В России начали готовить аналог Нюрнбергского трибунала для украинских неонацистов

    В украинском городе после массированного удара пропал свет, тепло и вода

    В России предложили ввести налоговый вычет на детские товары

    Ряду россиян напомнили о праве досрочно выйти на пенсию

    Стало известно о секретных переговорах Кубы и США о Венесуэле без Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok