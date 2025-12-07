Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:26, 7 декабря 2025Интернет и СМИ

В России назвали «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей

Юнашев назвал «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев назвал «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей. Так он прокомментировал внесение в базу сайта президента Словакии Петра Пеллегрини. Соответствующий пост российский журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Юнашева, Пеллегрини внесли в базу «Миротворца» за то, что он «волнуется за свою страну больше, чем за киевский режим». «База постепенно становится перечнем здравомыслящих людей», — указал журналист.

Ранее президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу «Миротворец». Также в базу сайта внесли верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман страны Равиля Гайнутдина.

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Туда попадают не только лидеры стран и политики, но и звезды шоу-бизнеса, журналисты, военные и даже дети. В России сайт заблокирован по решению суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Российский миллиардер заговорил о смирении после разговора с Набиуллиной

    Раскрыт сбежавший в Таиланд из-за крупного проигрыша российский айтишник

    Рита Ора без бюстгальтера вышла в свет в наряде с декольте до пупка

    Минобороны рассказало о взятии под контроль еще одного села в ДНР

    На западе порассуждали о мыслях Европы о войне с Россией

    В России назвали «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей

    На Украине рассказали о новых продвижениях ВС России

    Высокопоставленный политик высказался о визите в Россию

    Любвеобильный пассажир сорвал вылет российского самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok