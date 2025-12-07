Юнашев назвал «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей

Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев назвал «Миротворец» перечнем здравомыслящих людей. Так он прокомментировал внесение в базу сайта президента Словакии Петра Пеллегрини. Соответствующий пост российский журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Юнашева, Пеллегрини внесли в базу «Миротворца» за то, что он «волнуется за свою страну больше, чем за киевский режим». «База постепенно становится перечнем здравомыслящих людей», — указал журналист.

Ранее президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу «Миротворец». Также в базу сайта внесли верховного муфтия России и главу духовного управления мусульман страны Равиля Гайнутдина.

«Миротворец» — это онлайн-реестр людей, которых создатели ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины». Туда попадают не только лидеры стран и политики, но и звезды шоу-бизнеса, журналисты, военные и даже дети. В России сайт заблокирован по решению суда.