В России назвали следующий этап переговорного процесса по Украине

Джабаров: РФ готова на компромисс, который не задевает национальные интересы

Россия озвучила свои условия по Украине и готова идти на компромисс, если он не задевает национальные интересы, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Следующий этап переговорного процесса сенатор назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Россия, я так понимаю, отработала то, что было надо. Была встреча [спецпосланника американского президента Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивена] Уитоффа и нашего президента [Владимира Путина]. О чем-то, видимо, договорились. Я так понимаю, что после того, как доклад Уиткоффа дошел до Трампа, они там тоже решают, что делать дальше», — поделился Джабаров.

Сенатор отметил, что на данный момент Украина затаилась и перестала обсуждать свою позицию по плану Трампа и переговорному процессу.

«У [президента Украины Владимира] Зеленского в понедельник намечается встреча с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцом и [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером, насколько я знаю. По-моему, они хотят встретиться и выработать какую-то позицию. Посмотрим», — добавил он.

Мы все свои условия уже изложили. Мы готовы идти на компромисс, на тот, который не задевает наши национальные интересы и который не будет препятствием к решению задач специальной военной операции. Поэтому нам надо подождать Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что в ходе своего предстоящего визита в Лондон Зеленский встретится с Макроном, Стармером и Мерцем. Уточняется, что стороны обсудят перспективы переговоров Украины с США по вопросу предоставления гарантий безопасности Киеву.

