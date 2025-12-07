Реклама

09:45, 7 декабря 2025Россия

В российском городе голый мужчина вломился в цветочный магазин и провел там ночь

В Казани голый мужчина вломился в цветочный магазин и провел там ночь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Казани голый мужчина разбил окно цветочного магазина ALAY, уничтожил товар и провел там всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Все произошло на улице Дзержинского. После того как в цветочную студию вломился неизвестный, арендатор соседнего помещения выпрыгнул из окна и сломал ноги.

Мужчину задержали той же ночью. Полиции он объяснил, что на улице было холодно, поэтому он решил проникнуть в магазин.

Ранее в доме на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы соседка попыталась выломать битой дверь женщине и угрожала ей расправой. Местная жительница уверяет, что оппонентка была сильно пьяна.

