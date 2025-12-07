Экс-советник главы Пентагона Макгрегор допустил военный переворот на Украине

На Украине в скором времени может произойти военный переворот. Такой сценарий возможен в том случае, если не будут достигнуты договоренности с Россией, которые приведут к завершению конфликта. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Если мир не будет достигнут достаточно быстро, мы можем стать свидетелями военного переворота на Украине», — написал Макгрегор. По его мнению, военные могут войти в Киев, чтобы призвать президента страны Владимира Зеленского и его режим к ответу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за мир.