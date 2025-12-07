Аналитик Риттер: Крах ВСУ закрепит господство России на Украине

Американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что развивающийся коллапс Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежно приведет к закреплению господства России на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению Риттера, украинские военные теряют волю к борьбе и сопротивлению. Он подчеркнул, что они больше не верят в свое дело, поэтому покидают позиции для спасения жизни.

«И это крах. Вот что происходит прямо сейчас. Украинская армия перестанет существовать как функционирующая боевая сила в самом ближайшем будущем. И в конце концов, произойдет демилитаризация, как диктует Россия», — предрек он.

Ранее Риттер раскрыл планы США в отношении президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, в Вашингтоне планируют избавиться от украинского лидера после подписания соглашения.