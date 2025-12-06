Реклама

08:21, 6 декабря 2025

Экс-разведчик раскрыл планы США в отношении Зеленского

Риттер: США планируют избавиться от Зеленского после подписания соглашения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Соединенные Штаты планируют избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал американский военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«Украина — самое коррумпированное место на планете. Соединенные Штаты только что расправились с Ермаком. Мы расправились с Ермаком. Никто другой. Мы это сделали. И теперь мы собираемся свергнуть Раду», — отметил он.

В конце концов Штаты «собираются убрать Зеленского, как только он подпишет соглашение о прекращении войны на условиях Вашингтона», резюмировал Риттер.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина должна согласиться на мирную сделку из-за проблем на фронте. В частности, эксперт назвал абсурдными утверждения о больших потерях российских войск, в то же время указав, что украинские военные вынуждены сдаваться в плен из-за истощения.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос является самым сложным на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

