В украинском городе после массированного удара пропал свет, тепло и вода

В Кременчуге после массированного удара по инфраструктуре пропал свет и вода

В Кременчуге после массированного удара по инфраструктуре пропал свет, тепло и вода. Об этом сообщил мэр украинского города Виталий Малецкий в Telegram.

«Снова массированный комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом», — отметил градоначальник.

Он не уточнил, какие объекты были атакованы. Городские службы работают над восстановлением критических систем.

В ночь на 7 декабря в Кременчуге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», идет массированная атака на Кременчуг, в результате прилетов произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

