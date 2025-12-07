Реклама

01:21, 7 декабря 2025

Визит Путина в Индию показал Западу способность России диктовать правила игры

France 5: Визит Путина в Индию показал, что Россия диктует правила игры
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Визит президента России Владимира Путина в Индию показал Западу способность Москвы диктовать правила игры. Такое мнение выразили журналисты телеканала France 5.

По их словам, визит наглядно продемонстрировал, что Россия меньше изолирована, чем когда-либо. Подписание множества российско-индийских контрактов обозреватели назвали ответом на западное давление в последние месяцы.

«После переговоров с американской стороной в Кремле именно российский лидер диктует правила игры», — говорится в материале.

Владимир Путин завершил свой визит в Индию 5 декабря. В Нью-Дели он провел ряд переговоров, подписал двусторонние соглашения, посетил мемориал Махатмы Ганди, принял участие в бизнес-форуме и запустил вещание телеканала RT India.

