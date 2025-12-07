Возле ТЭЦ в российском городе раздались взрывы

Shot: Канистры с бензином взорвались во время пожара возле ТЭЦ в Красноярске

На складах возле ТЭЦ-1 в Красноярске произошел пожар, во время которого раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пламя распространилось на площадь более 800 квадратных метров. Загорелся бокс с четырьмя автомобилями, взорвались канистры с бензином. Пожарные не дают огню перекинуться на ТЭЦ. Причины инцидента выясняются. Информацию о пострадавших источник не приводит.

Ранее 7 декабря в другом российском городе, Санкт-Петербурге, два человека пострадали из-за пожара в жилом доме. Мужчину и женщину госпитализировали.