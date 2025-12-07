Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:54, 7 декабря 2025Мир

Военный аналитик заявил о преимуществе России в зоне СВО

Военный аналитик Кастхельми: Ослабление ВСУ создает для России преимущества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ослабление Вооруженных сил Украины (ВСУ) создает для России преимущества в зоне специальной военной операции (СВО), заявил военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми, пишет The New York Times (NYT).

По его словам, у российской армии есть преимущество. Он отметил: несмотря на то, что Украина еще не готова капитулировать, она «выглядит критически слабой». «На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. <…> Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным. Я не вижу света в конце тоннеля», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что за последние сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар, в том числе, ракетами «Кинжал», по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал преимущество российской армии над украинскими войсками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван вероятный преемник Трампа

    Военный аналитик заявил о преимуществе России в зоне СВО

    Россия нарастила темпы освобождения территорий в зоне СВО

    «Интер Майами» с Месси впервые стал чемпионом MLS

    Визит Путина в Индию показал Западу способность России диктовать правила игры

    Зеленский поговорил с европейским лидером

    Депутат раскрыла главное преимущество Москвы

    Пентагон пригрозил союзникам США последствиями

    Мэр Киева пожаловался на необходимость посещать в госпиталях искалеченных солдат ВСУ

    Американские военные начали изучать опыт украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok