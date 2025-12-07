Военный аналитик Кастхельми: Ослабление ВСУ создает для России преимущества

Ослабление Вооруженных сил Украины (ВСУ) создает для России преимущества в зоне специальной военной операции (СВО), заявил военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми, пишет The New York Times (NYT).

По его словам, у российской армии есть преимущество. Он отметил: несмотря на то, что Украина еще не готова капитулировать, она «выглядит критически слабой». «На этом фоне русские, полагаю, могут диктовать условия. <…> Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным. Я не вижу света в конце тоннеля», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что за последние сутки Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар, в том числе, ракетами «Кинжал», по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал преимущество российской армии над украинскими войсками.