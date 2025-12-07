Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 7 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к партнерам после российских «атак возмездия»

Зеленский: Договоренности по защите Украины должны реализовываться быстрее
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к партнерам после российских «атак возмездия». Обращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась (...) Каждая договоренность должна реализовываться быстрее», — заявил он.

По словам Зеленского, приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по башне комплекса «Грозный-Сити», осуществленный 5 декабря, российская армия поразила более 60 украинских целей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Диарея оказалась признаком нескольких приводящих к летальному исходу болезней

    Украину назвали центром международной коррупции

    В Новой Третьяковке объявили эвакуацию

    ВСУ подорвали дамбу в ДНР

    Медведев предупредил о рисках прихода в Белый Дом нового «Байдена»

    Президент Израиля отказался выполнять просьбу президента США

    Новая схема обмана пожилых людей распространилась в России

    Россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин

    Сын Трампа назвал условие для прекращения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok