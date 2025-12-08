Реклама

09:06, 8 декабря 2025

56-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в наряде с глубоким декольте

Певица Дженнифер Лопес вышла на публику в наряде с глубоким декольте
Карина Черных

Фото: Amy Sussman / Staff / Getty images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном наряде пришла на гала-вечер «Женщины в индустрии развлечений», организованный журналом The Hollywood Reporter. Соответствующий кадр публикует Page Six.

56-летняя поп-исполнительница появилась на красной дорожке в коричневом костюме, состоящем из пиджака с глубоким декольте и прямой юбки ниже колена.

Помимо этого, звезда вышла на публику в туфлях на каблуках на тон светлее перечисленных изделий. В то же время она отказалась от бюстгальтера, дополнив образ широким чокером.

Ранее внешний вид Лопес на концерте в Вегасе вызвал ажиотаж в сети. Певицу запечатлели на сцене в бикини, которое состояло из подчеркивающего грудь бюстгальтера и стрингов

