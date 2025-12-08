Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:17, 8 декабря 2025Ценности

70-летняя Крис Дженнер раскрыла правду о внешности после пластики

Телезвезда Крис Дженнер призналась, что нос оказался нетронутым пластикой
Мария Винар

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская телезвезда Крис Дженнер раскрыла правду о внешности после пластики. На соответствующий эпизод из реалити-шоу The Kardashians обратили внимание журналисты издания People.

70-летняя мать создательницы бренда Skims, бизнесвумен Ким Кардашьян, призналась, что лишь одна часть лица оказалась нетронутой хирургическими манипуляциями. «Нос, наверное, единственное, что на моем лице настоящее», — заявила она.

Известно, что Крис Дженнер впервые сделала подтяжку лица 15 лет назад. В мае 2025 года она обратилась к хирургу Стивену Левину, чтобы ее обновить. «Я решила вновь сделать подтяжку, потому что хочу быть лучшей версией себя, и это делает меня счастливой», — рассказала знаменитость в интервью арабской версии журнала Vogue.

Однако пользователи сети разделились во мнениях по поводу обновленной внешности Дженнер. Многие юзеры раскритиковали работу хирурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Врач объяснила причины вздутия и неприятного запаха изо рта

    В МВД назвали российский регион с наибольшим количеством подростков-преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok