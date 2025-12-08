Реклама

12:12, 8 декабря 2025

Агата Муцениеце показала откровенное декольте после родов с фразой «плюсы имеются»

Актриса Агата Муцениеце показала откровенное декольте после родов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @agataagata

Актриса Агата Муцениеце показала фото в откровенном образе после третьих родов с фразой «плюсы имеются». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,1 миллиона подписчиков.

36-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в бюстгальтере и облегающем черном топе. Предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди. В то же время звезда уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

«Плюсы, конечно, помимо лишних восьми килограммов, имеются очевидные», — указала в подписи автор поста.

Ранее в декабре сообщалось, что Агата Муцениеце родила третьего ребенка от своего супруга, музыканта Петра Дранги.

