13:58, 8 декабря 2025Бывший СССР

Армия России взяла под контроль центр Северска

ВС России взяли центр Северска на территории ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль центр Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики продвигаются в Северске на запад, центр города освобожден», — передает канал слова своего источника.

Северск, по его словам, находится в оперативном окружении в данный момент, а взятие всего города несет стратегическое значения для наступления на Славянск и Краматорск.

Ранее украинский аналитический портал Deep State заявил, что ВС России продвинулись в районе Ямполя и Северска. Изменения после продвижения российских войск были отражены на карте.

