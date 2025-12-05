Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 5 декабря 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении российских войск на севере ДНР

Deep State: ВС России продвинулись в районе Ямполя и Северска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Ямполя и Северска. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State в Telegram-канале.

Изменения после продвижения российских войск были отражены на карте. Информацию также публикует украинское издание «Страна.ua».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что с военной точки зрения Северск является важнейшим городом в Донецкой народной республике (ДНР). Он входит в цепочку логистических поставок для снабжения украинской армии.

Ранее стало известно о продолжении ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполь. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok