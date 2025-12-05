На Украине рассказали о продвижении российских войск на севере ДНР

Deep State: ВС России продвинулись в районе Ямполя и Северска

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Ямполя и Северска. Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State в Telegram-канале.

Изменения после продвижения российских войск были отражены на карте. Информацию также публикует украинское издание «Страна.ua».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что с военной точки зрения Северск является важнейшим городом в Донецкой народной республике (ДНР). Он входит в цепочку логистических поставок для снабжения украинской армии.

Ранее стало известно о продолжении ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполь. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.