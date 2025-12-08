Реклама

18:04, 8 декабря 2025Экономика

Застройщики нагрели россиян на тысячи рублей

Россияне получили огромные счета за тепло из-за терморегуляторов девелопера
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Baza

Покупатели квартир в новостройках фиксируют новую мошенническую схему. Застройщики «нагревают» россиян с помощью терморегуляторов, передает Telegram-канал Baza.

В частности, по информации канала, подобная схема была зафиксирована в ЖК бизнес-класса «Счастье в Казани» от стройкомпании «Эталон», где цены на жилье начинаются от 10 миллионов рублей. В купленной квартире пострадавшая еще не проживает, однако оплачивает коммунальные счета. Одна из строчек в квитанции оставила хозяйку в недоумении — в незаселенной квартире за отопление набежало 11,4 тысячи рублей. Как оказалось, все это время терморегуляторы на батареях в пустой квартире были выкручены на 30 градусов. Соответствующие приборы на радиаторах застройщик установил без согласия жильцов, но, даже узнав о наличии терморегуляторов, изменить температуру собственники не смогли: в устройствах не было батареек. Владельцы других квартир сообщают о квитанциях на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Теперь хозяева намерены подать коллективную жалобу на компанию.

Ранее дольщики ЖК «Остафьево» в Новой Москве пожаловались на непрошеных гостей в собственных квартирах. Пока сроки вручения ключей откладывались, в их квартирах жили гастарбайтеры.

