Беспилотники ударили по Ростовской области

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В ночь на понедельник, 8 декабря, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попали пять районов: Чертковский, Шолоховский, Боковской, Миллеровский и Верхнедонской. Никто не пострадал, но не обошлось без последствий.

По словам губернатора, в результате атаки в Чертковском районе была повреждена линия электропередачи (ЛЭП), без света остались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. Помимо этого, в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома.

Ранее дроны атаковали Тульскую область. В Новомосковске и Алексине были слышны взрывы, по словам очевидцев, в некоторых дома задрожали окна.