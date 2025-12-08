Реклама

05:56, 8 декабря 2025Россия

Беспилотники ударили по Ростовской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ночь на понедельник, 8 декабря, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попали пять районов: Чертковский, Шолоховский, Боковской, Миллеровский и Верхнедонской. Никто не пострадал, но не обошлось без последствий.

По словам губернатора, в результате атаки в Чертковском районе была повреждена линия электропередачи (ЛЭП), без света остались село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны. Помимо этого, в хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома.

Ранее дроны атаковали Тульскую область. В Новомосковске и Алексине были слышны взрывы, по словам очевидцев, в некоторых дома задрожали окна.

