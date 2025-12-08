Реклама

15:56, 8 декабря 2025Экономика

Буланова решила ввязаться в ипотеку

Певица Буланова решила оформить ипотеку для покупки квартиры детям
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Певица Татьяна Буланова заявила, что занимается оформлением ипотеки для покупки жилья. О том, что звезда решила ввязаться в кредит, стало известно на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио», пишет Telegram-канал «Звездач».

Артистка рассказала, что хочет купить квартиру для сыновей, чтобы те жили отдельно. При этом Буланова подчеркнула, что не зарабатывает столько, чтобы приобрести дорогую недвижимость без взятия кредита. «Я в процессе взятия ипотеки. У меня все мысли только об этом. (...) Покупаю у застройщика на уровне котлована. У меня не так много денег, я не могу позволить себе 120 миллионов, это только где-то в радужном сне», — уточнила звезда.

Певица добавила, что только она или ее нынешний муж, который не является отцом ее детей, могут решить жилищный вопрос сыновей. «Как-то вот так у меня с папами [получилось]», — с сожалением отметила она.

Ранее Буланова высказалась в поддержку покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной.

