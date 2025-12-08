Реклама

Культура
13:40, 8 декабря 2025Культура

Буланова выбрала сторону в скандале с квартирой Долиной

Татьяна Буланова высказалась в поддержку покупательницы квартиры Долиной
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала скандал с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Ее слова передает «Фонтанка».

Исполнительница отметила, что не знакома со всеми подробностями судебного разбирательства. Однако, по ее словам, при отсутствии мошеннических действий со стороны покупательницы Полины Лурье квартира в Хамовниках должна была остаться в ее собственности.

«Человек купил квартиру, и понятно, что там нет никаких мошеннических действий со стороны покупателя. Тогда, наверное, квартира должна остаться у покупателя», — считает Буланова.

Долина продала квартиру в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей в 2024 году, поддавшись на уговоры мошенников. В суде певице удалось добиться аннулирования сделки и вернуть квартиру, при этом суд избавил ее от необходимости возвращать средства покупательнице. Известно, что Лурье обратилась в Верховный суд, чтобы попытаться вернуть жилье.

Ранее рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, сравнил Ларису Долину со злодейкой из мультфильма «101 далматинец». Исполнитель возмутился новостным потоком о певице и назвал ее Круэллой Де Виль.

