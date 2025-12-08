Буланова выбрала сторону в скандале с квартирой Долиной

Татьяна Буланова высказалась в поддержку покупательницы квартиры Долиной

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала скандал с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Ее слова передает «Фонтанка».

Исполнительница отметила, что не знакома со всеми подробностями судебного разбирательства. Однако, по ее словам, при отсутствии мошеннических действий со стороны покупательницы Полины Лурье квартира в Хамовниках должна была остаться в ее собственности.

«Человек купил квартиру, и понятно, что там нет никаких мошеннических действий со стороны покупателя. Тогда, наверное, квартира должна остаться у покупателя», — считает Буланова.

Долина продала квартиру в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей в 2024 году, поддавшись на уговоры мошенников. В суде певице удалось добиться аннулирования сделки и вернуть квартиру, при этом суд избавил ее от необходимости возвращать средства покупательнице. Известно, что Лурье обратилась в Верховный суд, чтобы попытаться вернуть жилье.

