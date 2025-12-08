Реклама

17:07, 8 декабря 2025Силовые структуры

Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

В Петербурге бизнесмен Ебралидзе получил новый срок
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге бизнесмен Александр Ебралидзе получил новый срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 199 («Уклонение от уплаты налогов») УК РФ.

Как установил суд, в период с декабря 2014 года по январь 2022 года он являлся генеральным директором и соучредителем ООО «СТОД» и, действуя для увеличения прибыли организации, принял решение совершить уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений, которые предусматривали налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, способом включения в схему сторонних юридических лиц, фактически не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность.

Таким образом, Ебралидзе совершил уклонение от уплаты налогов и причинил ущерб бюджетной системе РФ на сумму 181 254 130 рублей.

Он признал вину в содеянном преступлении. Суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы. По совокупности преступлений окончательное наказание составило 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд приговорил бизнесмена Ебралидзе по делу о 500 килограммах рублей.

