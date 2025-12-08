Реклама

Известный телеведущий раскрыл свой диагноз и высказался о нем словами «я обречен»

Британский телеведущий Эдриан Чайлз заявил, что у него диагностировали рак кожи
Олег Давыдов
Фото: Ed Sykes / Reuters

Известный британский теле- и радиоведущий Эдриан Чайлз заявил, что у него обнаружили рак кожи. Свой диагноз он раскрыл в статье для издания The Guardian.

Чайлз рассказал, что заметил у себя подозрительное новообразование на коже и отправился к дерматологу. Врач предположил, что опухоль может быть злокачественной, и предложил удалить ее и отправить в лабораторию для исследования.

«Я подумал, что, возможно, стоило бы немного поторопиться, если есть вероятность рака. На что он (врач — прим. «Ленты.ру») сказал: "Теперь это уже ничего не изменит. Единственное, что могло бы что-то изменить, — это если бы вы пришли раньше". Для меня эта фраза звучала противоречиво. Время либо имеет значение, либо нет. Я даже на секунду подумал, не означают ли его слова "ничего не изменит" то, что я все равно обречен», — вспомнил Чайлз.

В итоге ему сделали операцию. Позднее Чайлз узнал, что это была плоскоклеточная карцинома — злокачественная опухоль кожи. Ведущий добавил, что после операции угрозы возвращения опухоли нет, но теперь ему нужно тщательно следить за своим здоровьем.

Ранее британский журналист и телеведущий Дэвид Коуэн, перенесший рак полости рта, рассказал о борьбе с ним. Он назвал болезнь переломным событием в своей жизни.

Эдриан Чайлз прославился в Великобритании как ведущий ток-шоу The One Show и утренней программы Daybreak. Также он делал спортивные репортажи для канала ITV Sport. Сейчас он работает на радиостанции BBC Radio 5.

