Легендарный крокодил годами охотился на людей, пока его не изрешетили из ружей. Теперь в его угодьях снова находят жертв

На острове Борнео сократят популяцию крокодилов из-за нападений на людей

Правительство малазийского губернаторства Саравак на острове Борнео начало разрабатывать программу по сокращению популяции крокодилов. Только с сентября по октябрь 2025 года нами было зафиксировано четыре случая смертельных нападения рептилий на людей, а в ноябре крокодил съел 62-летнего мужчину, который решил искупаться в реке. Эти трагические обстоятельства заставили местных жителей в очередной раз вспомнить историю Буджана Сэнана — огромного крокодила, который, как считается, охотился на людей на протяжении 50 лет.

Нападения на людей в Сараваке участились осенью

Ситуация с нападениями крокодилов в этом малайзийском губернаторстве всегда была сложной. Там обитает множество гребнистых крокодилов, которые считаются самыми опасными для людей. Они могут плавать как в пресной, так и в соленой воде и часто атакуют рыбаков и вообще любого, кто имел неосторожность войти в реку.

9 сентября крокодил растерзал 80-летнего Туаха Ламата, который решил искупаться в реке. Его голову нашли на следующий день недалеко от места нападения. 18 сентября крокодил утащил под воду 12-летнего мальчика на глазах у его матери, а 2 октября в брюхе другого пойманного хищника обнаружили останки 21-летнего Джеффри Мейсинга Вина, который пропал 27 сентября. Поэтому властям пришлось срочно принимать меры.

Мы определили места, куда можно переселить крокодилов, чтобы они не представляли опасности для людей Датук Лен Талиф Саллех заместитель министра природных ресурсов и городского развития Саравака

Отлов и вывоз крокодилов подальше от человеческого жилья — один из действенных методов борьбы с угрозой, потому что далеко не все жители губернаторства одобряют отстрел этих животных. Каждый год власти выписывают десятки лицензий на охоту на крокодилов, но востребованными оказываются единицы. Дело в том, что традиции многих народов, живущих в тех местах, запрещают охоту на крокодилов.

Власти разработали специальное приложение для смартфонов, с помощью которого люди могут хотя бы сообщить, если видели крокодила рядом с жильем.

Дом племени ибанов на острове Борнео Фото: Rostasedlacek / Shutterstock / Fotodom

На фоне этих драматических событий жители Саравака снова вспомнили историю Буджана Сэнана — огромного гребнистого крокодила, который, согласно легенде, был духом древнего воина, охотящимся на потомков своих обидчиков. Причем эта легенда сильно отличается от других подобных историй. Буджан Сэнан действительно существовал, и его с огромным трудом убили только в 1992 году. Впрочем, как и всегда, реальный хищник несколько отличался от того, каким он стал в страшных историях.

Жертв крокодила Буджана Сэнана стали находить в начале 1980-х годов

26 июня 1982 года Банган Анак Пали и его брат Кебир ловили креветок в реке Лупар на северо-востоке Саравака. Улов был скудным, и чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, Банган решил выбраться из лодки и пройти по реке вброд до места, где, как ему казалось, было много креветок

Он спрыгнул в реку и добрался до середины реки, а затем наступил на что-то под водой. «Это, кажется, большое бревно», — сказал он брату. После этого, по свидетельству Кебира, «вода будто взорвалась». Гигантский крокодил схватил Бангана. Кебир бросился на помощь и даже умудрился схватить рептилию за хвост, но та легко стряхнула его и скрылась с добычей.

Как ни печально, это довольно обычная история для Саравака даже в наши дни. Однако был целый ряд обстоятельств, который заставил жителей деревень, расположенных вдоль реки Лупар, заговорить о древнем дьявольском проклятье.

Во-первых, крокодил оказался невероятно большим. Во-вторых, на спине рептилии Кебир заметил широкую белую полосу. А в-третьих, Банган был потомком известного рода, представители которого в середине XIX века помогли Белому радже Чарльзу Бруку избавить этот регион от охотников за головами

Белыми раджами называют династию англичан-королей Саравака. Они правили там сто лет с 1840-х по 1940-е. Охоту за головами практиковали многие народы острова Борнео. У некоторых даже считалось, что юноша становится мужчиной только после того, как принесет в деревню отрубленную голову воина другого племени. Англичане решили положить конец варварской традиции, и предки Бангана оказали им в этом значительную помощь.

Смерть столь уважаемого человека в пасти крокодила немедленно воскресила среди местных жителей легенду о заговоренном бессмертном охотнике за головами Сималунгуне, которого удалось победить только хитростью. После этого он обратился в гигантского крокодила Буджана Сэнана.

Легенда гласила: воина, который обратился в крокодила, не брало никакое оружие

Когда произошла эта история, точно неизвестно, однако часто упоминается, что в 1980-х ей исполнилось около 200 лет. Так что можно предположить, что дело происходило где-то в конце XVIII века, задолго до начала европейской колонизации Борнео.

Сималунгун был свирепым воином из народа ибанов. В боях с врагами он лично сразил сотни воинов и забрал их головы. Противники Сималунгуна, которым посчастливилось остаться в живых, утверждали, что его не берут ни мечи, ни копья, ни отравленные дротики. Всем было ясно, что на воина наложена мощная защитная магия, но какая именно — этого не знал никто.

Ходили слухи, что Сималунгун дал некие страшные обеты богам, и их соблюдение делает его бессмертным. Чтобы узнать тайну воина, враги похитили его жену. Сималунгун явился за супругой и даже сумел освободить, но ее настигли копья и стрелы похитителей. Бессмертный охотник за головами впал в бешенство и бросился на врагов, истребляя их одного за другим. Однако оставшиеся в живых заметили, что когда Сималунгун оказывался в водах реки, мечи и копья начинали ранить его.

Этим враги и воспользовались. С огромным трудом им удалось загнать Сималунгуна в реку Лупар и расправиться с ним. Якобы после этого воды поглотили его и его жену. Дальше версии событий разнятся. По одной из них местное божество прокляло обоих, и они превратились в гигантского крокодила Буджана Сэнана, который поклялся мстить своим убийцам и их потомкам

По другой версии, семья Сималунгуна долго искала его, но найти не смогла. Однажды ночью он с женой явился во сне родственнику, который был шаманом. Павший воин заявил, что хочет мстить. Шаман отправился к реке и попросил у богов народа ибанов, чтобы те превратили Сималунгуна в гигантского крокодила-людоеда и сделали его отличительной чертой белую полосу на спине.

Охотники за головами с острова Борнео Фото: Charles Hose / Welcome Collection

После нападения на Бангана Анака Пали, предки которого были известными борцами с охотниками за головами, в СМИ сразу же проникли слухи, распространяемые местными жителями: Буджан Сэнан вернулся.

Буджан Сэнан 10 лет терроризировал жителей окрестностей реки Лупар

Сразу же после нападения на Бангана власти пригнали в регион множество полицейских и охотников и попытались выследить Буджана Сэнана, но безуспешно. Следующие 10 лет он продолжал нападения и сожрал по меньшей мере 13 человек.

При этом старожилы рассказывали, что впервые крокодила с белой спиной видели еще за 40 лет до того. С 1940 года на реке Лупар гигантский крокодил якобы растерзал не менее 30 человек. В 1982-м старики тут же заявили, что Буджан Сэнан вернулся.

Люди, видевшие легендарную рептилию, говорили о ее чудовищных размерах. В частности, один из очевидцев заявил, что Буджан Сэнан был не меньше автобуса и мог разом заглотить сразу несколько человек

В рассказах о прошлых кровавых похождениях гигантского крокодила даже есть некоторая конкретика. В частности, местный житель Туах Тунчун рассказал в 1980-х, что в 1960 году Буджан Сэнан растерзал его брата Инча. За два года до этого, крокодил с белой полосой якобы расправился с женщиной на берегу реки Лупар. Правда, имени малайки припомнить никто не смог. Было еще множество подобных историй.

Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

Складывается впечатление, что в 1940-1960-х годах на северо-востоке Саравака действительно жил некий крупный крокодил-людоед, однако не очень понятно, имел ли он отношение к тому, которого объявили Буджаном Сэнаном в 1980-х.

Следующее нападение Буджана Сэнана случилось в 1984-м

Через некоторое время после нападения на Бангана страсти постепенно улеглись. Но два года спустя Буджан Сэнан нанес новый удар. 27 сентября 1984 года 51-летний Бадонг Апонг с приятелями собирали креветок недалеко от места первой расправы. Внезапно из воды выскочил гигантский крокодил, который по рассказам свидетелей, был более семи метров в длину.

Хищник протаранил лодку Апонга, схватил его огромной пастью и начал трепать, как куклу. Спутники мужчины позвали охотников из ближайшей деревни. Те настигли крокодила и открыли по нему огонь с расстояния нескольких метров. Несмотря на то, что множество пуль попали в него, Буджан Сэнан не обратил на это никакого внимания и скрылся с добычей.

Теперь местные жители окончательно уверились, что имеют дело именно с проклятым богами воином Сималунгуном. Только в новом чудовищном обличье он был неуязвим даже в воде

29 февраля 1989 года Буджан Сэнан растерзал 57-летнего фермера Берайна Тунггингу, который латал лодку на мелководье. Единственный свидетель видел это с расстояния примерно 10 метров и подтвердил, что рептилия была гигантской, а спина у нее была белой.

Дальше крокодил начал нападать все чаще. К 1992 году власти Саравака официально зарегистрировали 14 случаев смертельных атак огромного крокодила на местных жителей.

Буджана Сэнана смогли уничтожить только в 1992-м

Последнее нападение произошло 21 мая 1992 года. Тогда Буджан Сэнан растерзал 20-летнюю Даянг. Ее брат Эни примчался на место, вооруженный дробовиком и дважды выстрелил с чудовищную рептилию, но дробь не причинила ей никакого вреда.

Местные жители быстро собрали отряд из 25 охотников и полицейских, вооруженных огнестрельным оружием, копьями и вообще всем, что попалось под руку. Они выследили Буджана Сэнана и атаковали его. Эни с близкого расстояния выстрелил крокодилу в голову и выбил ему глаз. После этого рептилия ушла под воду. Но мстители не собирались оставлять крокодила в покое. Пули как будто бы не причиняли ему вреда, а копья отскакивали от толстой шкуры. Буджан Сэнан издавал жуткий рык и пытался сбежать.

В итоге гигантского крокодила все-таки удалось прикончить. Тут выяснилось, что байки о его невероятных размерах были несколько преувеличены.

Буджан Сэнан оказался всего 5,5 метра в длину, а его тело было около двух метров в обхвате. Это при том, что очевидцы рассказывали про зеленый зубастый автобус, а один из них клялся, что крокодил был не менее десяти метров в длину. На деле это был очень большой гребнистый крокодил, но не самый большой из тех, что удавалось поймать в Малайзии

Охотники с тушей Буджана Сэнана, 1992 год Фото: Libur

Впрочем, живучестью он обладал невероятной, что заставило многих малайцев поверить в легенду. Как и Сималунгун, Буджан Сэнан сопротивлялся до последнего. В него всадили 40 пуль со стальными сердечниками, 22 из которых застряли в черепе. В общем, этот хищник был действительно выдающихся размеров и свирепости. И у него действительно была белая полоса на спине. Ученые пришли к выводу, что эта особенность могла появиться в результате генетической мутации. Вполне возможно, что крокодил, растерзавший 30 человек в 1940-1960-х годах, был предком того, который терроризировал жителей Саравака тридцатью годами позже.

После событий 21 мая 1992 года нападения мифической рептилии действительно прекратились. Огромный череп Буджан Сэнана выставлен на крокодиловой ферме Джонга в Сараваке. Интересно, что там можно услышать и другую легенду относительно происхождения Буджан Сэнана, которая не менее интересна.

В фольклоре ибанов есть история, согласно которой Буджан Сэнан был дружелюбным крокодилом, которого боги послали защищать реку Лупар от кровожадных сородичей. Рассказывали даже, что он превращался в человека, и у него был дом на берегу. Однако люди стали разорять крокодильи гнезда и похищать их яйца. Именно из-за этого Буджан Сэнан обратился против людей.

Череп Буджана Сэнана на крокодиловой ферме Фото: Muhammad Fadhli Adnan / Legion-media.com

Как бы то ни было, проблемы с крупными гребнистыми крокодилами в Сараваке никуда не делись. Смогут ли новые меры правительства сократить их поголовье и обезопасить реки, пока не ясно. Впрочем, многие ибаны не верят, что смерть на самом деле настигла Буджана Сэнана. Они говорят, что жуткий крокодил с белой спиной прячется на северо-востоке Саравака и готовится нанести новый удар.