Правительство малазийского губернаторства Саравак на острове Борнео начало разрабатывать программу по сокращению популяции крокодилов. Только с сентября по октябрь 2025 года нами было зафиксировано четыре случая смертельных нападения рептилий на людей, а в ноябре крокодил съел 62-летнего мужчину, который решил искупаться в реке. Эти трагические обстоятельства заставили местных жителей в очередной раз вспомнить историю Буджана Сэнана — огромного крокодила, который, как считается, охотился на людей на протяжении 50 лет.
Нападения на людей в Сараваке участились осенью
Ситуация с нападениями крокодилов в этом малайзийском губернаторстве всегда была сложной. Там обитает множество гребнистых крокодилов, которые считаются самыми опасными для людей. Они могут плавать как в пресной, так и в соленой воде и часто атакуют рыбаков и вообще любого, кто имел неосторожность войти в реку.
9 сентября крокодил растерзал 80-летнего Туаха Ламата, который решил искупаться в реке. Его голову нашли на следующий день недалеко от места нападения. 18 сентября крокодил утащил под воду 12-летнего мальчика на глазах у его матери, а 2 октября в брюхе другого пойманного хищника обнаружили останки 21-летнего Джеффри Мейсинга Вина, который пропал 27 сентября. Поэтому властям пришлось срочно принимать меры.
Мы определили места, куда можно переселить крокодилов, чтобы они не представляли опасности для людей
Отлов и вывоз крокодилов подальше от человеческого жилья — один из действенных методов борьбы с угрозой, потому что далеко не все жители губернаторства одобряют отстрел этих животных. Каждый год власти выписывают десятки лицензий на охоту на крокодилов, но востребованными оказываются единицы. Дело в том, что традиции многих народов, живущих в тех местах, запрещают охоту на крокодилов.
Власти разработали специальное приложение для смартфонов, с помощью которого люди могут хотя бы сообщить, если видели крокодила рядом с жильем.
На фоне этих драматических событий жители Саравака снова вспомнили историю Буджана Сэнана — огромного гребнистого крокодила, который, согласно легенде, был духом древнего воина, охотящимся на потомков своих обидчиков. Причем эта легенда сильно отличается от других подобных историй. Буджан Сэнан действительно существовал, и его с огромным трудом убили только в 1992 году. Впрочем, как и всегда, реальный хищник несколько отличался от того, каким он стал в страшных историях.
Жертв крокодила Буджана Сэнана стали находить в начале 1980-х годов
26 июня 1982 года Банган Анак Пали и его брат Кебир ловили креветок в реке Лупар на северо-востоке Саравака. Улов был скудным, и чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, Банган решил выбраться из лодки и пройти по реке вброд до места, где, как ему казалось, было много креветок
Он спрыгнул в реку и добрался до середины реки, а затем наступил на что-то под водой. «Это, кажется, большое бревно», — сказал он брату. После этого, по свидетельству Кебира, «вода будто взорвалась». Гигантский крокодил схватил Бангана. Кебир бросился на помощь и даже умудрился схватить рептилию за хвост, но та легко стряхнула его и скрылась с добычей.
Как ни печально, это довольно обычная история для Саравака даже в наши дни. Однако был целый ряд обстоятельств, который заставил жителей деревень, расположенных вдоль реки Лупар, заговорить о древнем дьявольском проклятье.
Во-первых, крокодил оказался невероятно большим. Во-вторых, на спине рептилии Кебир заметил широкую белую полосу. А в-третьих, Банган был потомком известного рода, представители которого в середине XIX века помогли Белому радже Чарльзу Бруку избавить этот регион от охотников за головами
Белыми раджами называют династию англичан-королей Саравака. Они правили там сто лет с 1840-х по 1940-е. Охоту за головами практиковали многие народы острова Борнео. У некоторых даже считалось, что юноша становится мужчиной только после того, как принесет в деревню отрубленную голову воина другого племени. Англичане решили положить конец варварской традиции, и предки Бангана оказали им в этом значительную помощь.
Смерть столь уважаемого человека в пасти крокодила немедленно воскресила среди местных жителей легенду о заговоренном бессмертном охотнике за головами Сималунгуне, которого удалось победить только хитростью. После этого он обратился в гигантского крокодила Буджана Сэнана.
Легенда гласила: воина, который обратился в крокодила, не брало никакое оружие
Когда произошла эта история, точно неизвестно, однако часто упоминается, что в 1980-х ей исполнилось около 200 лет. Так что можно предположить, что дело происходило где-то в конце XVIII века, задолго до начала европейской колонизации Борнео.
Сималунгун был свирепым воином из народа ибанов. В боях с врагами он лично сразил сотни воинов и забрал их головы. Противники Сималунгуна, которым посчастливилось остаться в живых, утверждали, что его не берут ни мечи, ни копья, ни отравленные дротики. Всем было ясно, что на воина наложена мощная защитная магия, но какая именно — этого не знал никто.
Ходили слухи, что Сималунгун дал некие страшные обеты богам, и их соблюдение делает его бессмертным. Чтобы узнать тайну воина, враги похитили его жену. Сималунгун явился за супругой и даже сумел освободить, но ее настигли копья и стрелы похитителей. Бессмертный охотник за головами впал в бешенство и бросился на врагов, истребляя их одного за другим. Однако оставшиеся в живых заметили, что когда Сималунгун оказывался в водах реки, мечи и копья начинали ранить его.
Этим враги и воспользовались. С огромным трудом им удалось загнать Сималунгуна в реку Лупар и расправиться с ним. Якобы после этого воды поглотили его и его жену. Дальше версии событий разнятся. По одной из них местное божество прокляло обоих, и они превратились в гигантского крокодила Буджана Сэнана, который поклялся мстить своим убийцам и их потомкам
По другой версии, семья Сималунгуна долго искала его, но найти не смогла. Однажды ночью он с женой явился во сне родственнику, который был шаманом. Павший воин заявил, что хочет мстить. Шаман отправился к реке и попросил у богов народа ибанов, чтобы те превратили Сималунгуна в гигантского крокодила-людоеда и сделали его отличительной чертой белую полосу на спине.
После нападения на Бангана Анака Пали, предки которого были известными борцами с охотниками за головами, в СМИ сразу же проникли слухи, распространяемые местными жителями: Буджан Сэнан вернулся.
Буджан Сэнан 10 лет терроризировал жителей окрестностей реки Лупар
Сразу же после нападения на Бангана власти пригнали в регион множество полицейских и охотников и попытались выследить Буджана Сэнана, но безуспешно. Следующие 10 лет он продолжал нападения и сожрал по меньшей мере 13 человек.
При этом старожилы рассказывали, что впервые крокодила с белой спиной видели еще за 40 лет до того. С 1940 года на реке Лупар гигантский крокодил якобы растерзал не менее 30 человек. В 1982-м старики тут же заявили, что Буджан Сэнан вернулся.
Люди, видевшие легендарную рептилию, говорили о ее чудовищных размерах. В частности, один из очевидцев заявил, что Буджан Сэнан был не меньше автобуса и мог разом заглотить сразу несколько человек
В рассказах о прошлых кровавых похождениях гигантского крокодила даже есть некоторая конкретика. В частности, местный житель Туах Тунчун рассказал в 1980-х, что в 1960 году Буджан Сэнан растерзал его брата Инча. За два года до этого, крокодил с белой полосой якобы расправился с женщиной на берегу реки Лупар. Правда, имени малайки припомнить никто не смог. Было еще множество подобных историй.
Складывается впечатление, что в 1940-1960-х годах на северо-востоке Саравака действительно жил некий крупный крокодил-людоед, однако не очень понятно, имел ли он отношение к тому, которого объявили Буджаном Сэнаном в 1980-х.
Следующее нападение Буджана Сэнана случилось в 1984-м
Через некоторое время после нападения на Бангана страсти постепенно улеглись. Но два года спустя Буджан Сэнан нанес новый удар. 27 сентября 1984 года 51-летний Бадонг Апонг с приятелями собирали креветок недалеко от места первой расправы. Внезапно из воды выскочил гигантский крокодил, который по рассказам свидетелей, был более семи метров в длину.
Хищник протаранил лодку Апонга, схватил его огромной пастью и начал трепать, как куклу. Спутники мужчины позвали охотников из ближайшей деревни. Те настигли крокодила и открыли по нему огонь с расстояния нескольких метров. Несмотря на то, что множество пуль попали в него, Буджан Сэнан не обратил на это никакого внимания и скрылся с добычей.
Теперь местные жители окончательно уверились, что имеют дело именно с проклятым богами воином Сималунгуном. Только в новом чудовищном обличье он был неуязвим даже в воде
29 февраля 1989 года Буджан Сэнан растерзал 57-летнего фермера Берайна Тунггингу, который латал лодку на мелководье. Единственный свидетель видел это с расстояния примерно 10 метров и подтвердил, что рептилия была гигантской, а спина у нее была белой.
Дальше крокодил начал нападать все чаще. К 1992 году власти Саравака официально зарегистрировали 14 случаев смертельных атак огромного крокодила на местных жителей.
Буджана Сэнана смогли уничтожить только в 1992-м
Последнее нападение произошло 21 мая 1992 года. Тогда Буджан Сэнан растерзал 20-летнюю Даянг. Ее брат Эни примчался на место, вооруженный дробовиком и дважды выстрелил с чудовищную рептилию, но дробь не причинила ей никакого вреда.
Местные жители быстро собрали отряд из 25 охотников и полицейских, вооруженных огнестрельным оружием, копьями и вообще всем, что попалось под руку. Они выследили Буджана Сэнана и атаковали его. Эни с близкого расстояния выстрелил крокодилу в голову и выбил ему глаз. После этого рептилия ушла под воду. Но мстители не собирались оставлять крокодила в покое. Пули как будто бы не причиняли ему вреда, а копья отскакивали от толстой шкуры. Буджан Сэнан издавал жуткий рык и пытался сбежать.
В итоге гигантского крокодила все-таки удалось прикончить. Тут выяснилось, что байки о его невероятных размерах были несколько преувеличены.
Буджан Сэнан оказался всего 5,5 метра в длину, а его тело было около двух метров в обхвате. Это при том, что очевидцы рассказывали про зеленый зубастый автобус, а один из них клялся, что крокодил был не менее десяти метров в длину. На деле это был очень большой гребнистый крокодил, но не самый большой из тех, что удавалось поймать в Малайзии
Впрочем, живучестью он обладал невероятной, что заставило многих малайцев поверить в легенду. Как и Сималунгун, Буджан Сэнан сопротивлялся до последнего. В него всадили 40 пуль со стальными сердечниками, 22 из которых застряли в черепе. В общем, этот хищник был действительно выдающихся размеров и свирепости. И у него действительно была белая полоса на спине. Ученые пришли к выводу, что эта особенность могла появиться в результате генетической мутации. Вполне возможно, что крокодил, растерзавший 30 человек в 1940-1960-х годах, был предком того, который терроризировал жителей Саравака тридцатью годами позже.
После событий 21 мая 1992 года нападения мифической рептилии действительно прекратились. Огромный череп Буджан Сэнана выставлен на крокодиловой ферме Джонга в Сараваке. Интересно, что там можно услышать и другую легенду относительно происхождения Буджан Сэнана, которая не менее интересна.
В фольклоре ибанов есть история, согласно которой Буджан Сэнан был дружелюбным крокодилом, которого боги послали защищать реку Лупар от кровожадных сородичей. Рассказывали даже, что он превращался в человека, и у него был дом на берегу. Однако люди стали разорять крокодильи гнезда и похищать их яйца. Именно из-за этого Буджан Сэнан обратился против людей.
Как бы то ни было, проблемы с крупными гребнистыми крокодилами в Сараваке никуда не делись. Смогут ли новые меры правительства сократить их поголовье и обезопасить реки, пока не ясно. Впрочем, многие ибаны не верят, что смерть на самом деле настигла Буджана Сэнана. Они говорят, что жуткий крокодил с белой спиной прячется на северо-востоке Саравака и готовится нанести новый удар.