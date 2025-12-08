Дело бывшего игрока футбольного клуба России закрыли

СК прекратил дело против директора спортшколы и экс-игрока ФК «Томь» Каштанова

Следователь прекратил производство по уголовному делу директора томской спортивной школы №17 и бывшего игрока футбольного клуба «Томь» Сергея Каштанова. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело закрыто в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. Он полностью возместил имущественный вред, отметили в ведомстве. Каштанов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.

Его арестовали в ноябре 2024 года по подозрению в получении крупной взятки.

Каштанов в разные годы выступал за футбольные команды «Манометр», «Томь», «Иртыш». С 2011 года он руководит детско-юношеской спортивной школой №17, также он тренировал команды «КД Восток» и сборную Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела в отношении похитивших футболиста Андрея Мостового.