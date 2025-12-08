Реклама

02:32, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка завела крошечного котенка и получила «озеро собачьей мочи»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Wild As Light / Reuters

Пользовательница Reddit с ником Super-Bnora рассказала о том, как решение завести котенка изменило поведение ее собаки. По словам девушки, речь идет о 19-летней чихуахуа.

«Поначалу я держала животных отдельно, а после, когда они немного привыкли к запахам друг друга, позволила им полноценно соседствовать. К моему удивлению собака почти не обращала внимания на котенка, но стоило ей зайти в комнату к кошке, как он сразу мчался исследовать лоток», — уточнила автор.

Затем она заметила, что собака начала изредка использовать лоток в своих целях, что могло быть связано с ее попыткой пометить его и перебить запах другого животного. А в один из дней хозяйка обнаружила лужу мочи не внутри кошачьего туалета, а снаружи, на коврике, и решила, что престарелый чихуахуа просто промахнулся.

«Переставив лоток на подстилку, я подняла коврик, и с него и из-под него хлынула собачья моча. Моча была повсюду. Моча на моей одежде, моча на полу, старая моча, новая моча, целое озеро собачьей мочи. После этого я выгнала из комнаты и собаку, и котенка, и убрала: выкинула коврик, вычистила пол и разбрызгала повсюду чистящее средство», — пожаловалась девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как стала жертвой мести собственной собаки. По словам автора, у нее их две — 10-килограммовая помесь карликового пинчера с кунхаундом и 30-килограммовый доберман.

