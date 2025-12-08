Реклама

Дмитриев ответил обвинившему Европу в нежелании мира на Украине предпринимателю

Дмитриев согласился с Доткомом в причинах, почему Европа против мира на Украине
Марина Совина
Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Шмитца, известного также как Ким Дотком, о причинах, по которым Европа выступает против мира на Украине. Он выразил свое мнение на странице в соцсети X.

«Верно — это одни из причин, почему мирная сделка саботируется ЕС и британскими милитаристами», — ответил он на пост предпринимателя.

Дотком написал, что европейские страны не хотят завершения конфликта на Украине из-за нежелания лишиться денег. Он подчеркнул, что все европейские политики заинтересованы лишь в деньгах, а смерть военных их не волнует. Однако, добавил Дотком, когда Россия одержит победу в конфликте, сделкам придет конец.

Ранее издание The National Interest (NI) сообщило, что Великобритания не хочет заключения мирного соглашения по Украине, пытаясь выиграть время для восстановления военных мощностей Киева.

