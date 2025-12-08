Европу обвинили в нежелании мира на Украине по одной причине

Дотком: Европа против мира на Украине из-за денег

Европейские страны не хотят завершения конфликта на Украине из-за нежелания лишиться денег. Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, на своей странице в соцсети X.

«Военные сделки, которые Украина подписала в Европе, — причина, по которой европейские лидеры против мира. Им также нужно украсть российские замороженные активы», — считает он.

Дотком подчеркнул, что все европейские политики заинтересованы лишь в деньгах, а гибель военных их не волнует. Однако, добавил он, когда Россия одержит победу в конфликте, сделкам придет конец.

Ранее бывший сотрудник аппарата директора Национальной разведки США Крис Чиввис заявил, что Европа видит в конфликте возможность повысить свою безопасность за счет ослабления России. Он призвал Киев согласиться на условия мирного плана США, предупредив, что отказ может еще сильнее ослабить его положение в следующем году.