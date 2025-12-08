Реклама

07:15, 8 декабря 2025

Джон Сина раскрыл секрет обнаженного образа на «Оскаре»

Актер Джон Сина признался, что на «Оскаре» его обнаженные ягодицы заклеили
Карина Черных
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский рестлер и актер Джон Сина раскрыл секрет обнаженного образа на «Оскаре». Своими признаниями он поделился в интервью с популярным телеведущим Джимми Киммелом на шоу Jimmy Kimmel Live.

По словам звезды «Миротворца», табличка, которая прикрыла его гениталии, была очень маленькой. «Я хотел выйти туда, размахивая своим невероятно разочаровывающим и странной формы пенисом», — с иронией сказал Сина.

В то же время собеседник актера отметил, что организаторы премии были немного обеспокоены размером карточки и приняли некоторые меры для предотвращения конфуза. «Мы сделали карточку чуть больше. А потом твои ягодицы заклеили, верно?» — поинтересовался он у Сины.

Артист подтвердил высказывание Киммела. «Я не могу показывать голые ягодицы. Так что да, их просто заклеили», — ответил он.

В ноябре популярный американский актер театра и кино Джонатан Грофф смутил публику желанием не надевать нижнее белье в День благодарения.

