Еврокомиссия назвала главных гарантов по кредиту для Украины за счет активов РФ

Politico: ФРГ, Италия и Франция должны стать гарантами по кредиту для Украины

Европейская комиссия (ЕК) назвала Германию,Францию и Италию главными гарантами кредита для Украины за счет замороженных активов России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на попавшие в распоряжение документы ЕК.

Отмечается,что страны Евросоюза (ЕС) должны будут в индивидуальном порядке выделить миллиарды евро, чтобы обеспечить предоставление Украине займ на сумму до 210 миллиардов евро. По данным газеты, самую большую нагрузку при этом должна взять на себя Германия,предоставив 52 миллиарда евро.

Politico обратило внимание, что финансовые гарантии рассчитываются как доля от их валового национального дохода (ВНД) и будут пропорционально распределены между странами блока. Франция сможет гарантировать 34 миллиарда евро, Италия — 25,1 миллиарда евро. По оценкам издания, эти гарантии позволят добиться согласия премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера на выдачу кредита.

Ранее Европейский союз (ЕС) захотел навсегда заблокировать российские активы в обход правила о необходимости единогласного принятия подобного решения. Отмечается, что руководство ЕС нашло в основополагающих договорах статью, согласно которой в условиях «серьезных экономических потрясений» можно будет принимать меры без согласия всех стран сообщества. К подобным потрясениям относят «гибридные действия России» против ЕС.