Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 7 декабря 2025Мир

ЕС захотел заблокировать российские активы навсегда

FT: ЕС может заблокировать суверенные активы РФ навсегда
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) захотел навсегда заблокировать российские активы в обход правила о необходимости единогласного принятия подобного решения. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«До настоящего момента существовал риск, что санкции продлеваются единогласным решением каждые полгода, так что всего лишь одна столица, например, Будапешт, могла бы обеспечить Москве возвращение доступа к активам и сломать всю конструкцию. Новое законодательство нацелено на то, чтобы изменить это», — указано в статье.

Отмечается, что руководство ЕС нашло в основополагающих договорах статью, согласно которой в условиях «серьезных экономических потрясений» можно будет принимать меры без согласия всех стран сообщества. К подобным потрясениям относят «гибридные действия России» против ЕС.

Ранее в МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов. Такие действия создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, заявили в дипведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жену Зеленского обвинили в коррупции

    Бывшие украинские заключенные подрались за еду на позициях «Азова»

    Кадыров заявил об «очень дорогой» расплате Украины за удары по России

    Сын Трампа предсказал действия своего отца в отношении Украины

    Пушилин рассказал о прорыве российских войск к Красному Лиману

    Подсчитано количество пострадавших домов в Ангарске из-за аварии на ТЭЦ

    Мощная магнитная буря обрушится на Россию

    Украинцы перекрыли дорогу под Киевом из-за отсутствия света

    Россиянам рассказали о нюансах режима тишины в новогодние праздники

    Глава МИД Польши резко отреагировал на высказывания Маска и Дмитриева о ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok