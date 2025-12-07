ЕС захотел заблокировать российские активы навсегда

FT: ЕС может заблокировать суверенные активы РФ навсегда

Европейский союз (ЕС) захотел навсегда заблокировать российские активы в обход правила о необходимости единогласного принятия подобного решения. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«До настоящего момента существовал риск, что санкции продлеваются единогласным решением каждые полгода, так что всего лишь одна столица, например, Будапешт, могла бы обеспечить Москве возвращение доступа к активам и сломать всю конструкцию. Новое законодательство нацелено на то, чтобы изменить это», — указано в статье.

Отмечается, что руководство ЕС нашло в основополагающих договорах статью, согласно которой в условиях «серьезных экономических потрясений» можно будет принимать меры без согласия всех стран сообщества. К подобным потрясениям относят «гибридные действия России» против ЕС.

Ранее в МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов. Такие действия создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, заявили в дипведомстве.