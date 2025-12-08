Реклама

17:51, 8 декабря 2025Мир

Евросоюз призвали лечить

Польский оппозиционер Качиньский: ЕС болен, и его надо лечить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) нуждается в реформировании. С таким заявлением выступил глава самой большой в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, его цитирует РИА Новости.

«ЕС, такой, как сейчас, тяжело болен. Эту тяжелую болезнь надо вылечить», — сказал политик.

По его словам, в партии «Право и справедливость» все же выступают за сохранение ЕС. «Мы за Евросоюз, но только Евросоюз надо очень радикально перестроить, вернуться к его истокам», — добавил спикер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил президента страны Кароля Навроцкого в неоправданных нападках на ЕС и Украину.

