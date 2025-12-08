Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 8 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

Депутат Колесник назвал планы США выделить средства Киеву имитацией поддержки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Планы США по выделению средств Украине — это имитация помощи, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией на возможное возобновление финансирования Киева Америкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что США планируют потратить на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах 800 миллионов долларов. Голосование по бюджету ожидается на этой неделе.

По мнению депутата, это имитация помощи. Прекратить ее Штаты не могут, так как состоят в НАТО, при этом давать много средств им жалко, предположил Колесник. Сумму в 800 миллионов долларов он назвал мизерной.

«Копейки подкидывают. Это не о чем по сравнению с миллиардами, которыми их заваливали в месяц. На эти 800 миллионов не купить даже одну противозенитную установку Patriot — она под миллиард стоит. Другой вопрос, что на эти 800 миллионов все-таки можно купить оружие, которое будет по нашим бойцам вести огонь. С одной стороны, это имитация поддержки. С другой стороны, американцы дают украинцам данные по разведке, Starlink работает», — высказался парламентарий.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас напомнила объем затрат на Украину с февраля 2022 года. «Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Врач объяснила причины вздутия и неприятного запаха изо рта

    В МВД назвали российский регион с наибольшим количеством подростков-преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok