В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

Депутат Колесник назвал планы США выделить средства Киеву имитацией поддержки

Планы США по выделению средств Украине — это имитация помощи, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией на возможное возобновление финансирования Киева Америкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что США планируют потратить на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах 800 миллионов долларов. Голосование по бюджету ожидается на этой неделе.

По мнению депутата, это имитация помощи. Прекратить ее Штаты не могут, так как состоят в НАТО, при этом давать много средств им жалко, предположил Колесник. Сумму в 800 миллионов долларов он назвал мизерной.

«Копейки подкидывают. Это не о чем по сравнению с миллиардами, которыми их заваливали в месяц. На эти 800 миллионов не купить даже одну противозенитную установку Patriot — она под миллиард стоит. Другой вопрос, что на эти 800 миллионов все-таки можно купить оружие, которое будет по нашим бойцам вести огонь. С одной стороны, это имитация поддержки. С другой стороны, американцы дают украинцам данные по разведке, Starlink работает», — высказался парламентарий.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас напомнила объем затрат на Украину с февраля 2022 года. «Евросоюз уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро», — сказала она.

