Ирина Шейк опубликовала фото без бюстгальтера

39-летняя российская супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенное фото

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летнюю знаменитость запечатлели во время прогулки по острову. Так, манекенщица предстала перед камерой в черном платье свободного кроя. При этом она оттянула его ткань вниз и продемонстрировала на себе отсутствие бюстгальтера.

Вдобавок Шейк поделилась еще одним откровенным снимком. Она позировала на нем в слитном купальнике и с распущенными волосами.

Ранее Ирина Шейк похвасталась фигурой на откровенном фото. Тогда супермодель снялась в бикини, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими лямками.