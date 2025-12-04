Ирина Шейк похвасталась фигурой в откровенном бикини

Российская супермодель Ирина Шейк похвасталась фигурой на фото в бикини

Российская супермодель Ирина Шейк похвасталась фигурой на откровенном фото. Соотвествующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица предстала перед камерой с распущенными мокрыми волосами и в бикини черного цвета. На размещенном кадре видно, что раздельный купальник состоит из бюстгальтера, чашки которого соединяет металлическое кольцо, и плавок с тонкими лямками.

Кроме того, знаменитость поделилась снимком, на котором ее запечатлели купающейся в бассейне. Во время съемки на ней отсутствовал верх купальника.

В ноябре Ирина Шейк показала фото в откровенном образе. Тогда супермодель позировала перед камерой в облегающем боди, отказавшись при этом от штанов.