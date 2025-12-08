Реклама

03:32, 8 декабря 2025

Италия пообещала Украине передать генераторы «в ближайшие недели»

Премьер-министр Мелони: Италия отправит Украине генераторы «в ближайшие недели»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала отправку экстренных поставок для поддержки энергетической инфраструктуры и населения Украины. Об этом сообщили в канцелярии премьера.

Отмечается, что во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским она пообещала, что генераторы, поставляемые итальянскими компаниями, будут отправлены Киеву уже в ближайшие недели.

Ранее Джорджа Мелони заявила, что кабмин страны до конца года примет декрет о продолжении оказания помощи Украине. Срок действия предыдущего декрета истекает 31 декабря. По ее словам, отсрочка продиктована «вопросом логистики». При этом она подчеркнула, в поддержку Киева войдет и помощь военного характера.

