Кейт Миддлтон появилась перед публикой в самой большой тиаре из ее коллекции

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась перед публикой в самой большой тиаре из ее коллекции. Соответствующий материал публикует Page Six.

Так, принцесса Уэльская пришла на банкет в Виндзорском замке в блестящем голубом платье с кейпом. Помимо этого, она надела диадему королевы Виктории, в которой принимала президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер во время их государственного визита.

Данную корону также носили королева-мать и королева Елизавета. При этом последняя за годы правления надевала данное украшение только один раз.

В ноябре Кейт Миддлтон раскрыла неожиданный секрет о внешнем виде. Так, принцесса Уэльская рассказала, как ей удалось добиться столь светлого карамельного цвета волос.