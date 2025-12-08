Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:18, 8 декабря 2025Ценности

Кейт Миддлтон появилась перед публикой в самой большой тиаре из ее коллекции

Кейт Миддлтон пришла на банкет в самой большой тиаре из ее коллекции
Екатерина Ештокина

Фото: Aaron Chown / Pool / Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась перед публикой в самой большой тиаре из ее коллекции. Соответствующий материал публикует Page Six.

Так, принцесса Уэльская пришла на банкет в Виндзорском замке в блестящем голубом платье с кейпом. Помимо этого, она надела диадему королевы Виктории, в которой принимала президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супругу Эльке Бюденбендер во время их государственного визита.

Материалы по теме:
Положение обязывает Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Положение обязываетКак беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
5 марта 2019
Жизнь кувырком Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Жизнь кувыркомПринцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
27 декабря 2018

Данную корону также носили королева-мать и королева Елизавета. При этом последняя за годы правления надевала данное украшение только один раз.

В ноябре Кейт Миддлтон раскрыла неожиданный секрет о внешнем виде. Так, принцесса Уэльская рассказала, как ей удалось добиться столь светлого карамельного цвета волос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер посол России в КНДР

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    Предсказана возможная страна для переезда Ермака в случае побега с Украины

    Господство США поставлено под угрозу

    В курортном российском городе не нашлось желающих стать мэром

    Трехлетняя девочка стала одной из десятков пострадавших во время нападения в аэропорту

    В России отреагировали на планы США возобновить финансирование Украины

    Стоимость цветного металла достигла исторического максимума

    Врач объяснила причины вздутия и неприятного запаха изо рта

    В МВД назвали российский регион с наибольшим количеством подростков-преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok