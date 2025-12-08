Ким Кардашьян объяснила появление в бриллиантах в суде по делу об ограблении в Париже

Американская телезвезда Ким Кардашьян объяснила появление в бриллиантах за миллион долларов в суде по делу об ограблении в Париже. На соответствующий эпизод реалити-шоу The Kardashians обратило внимание издание People.

Предпринимательница заявила, что не даст грабителям ее сломить. По словам Кардашьян, после произошедшего она годами не могла носить дорогие украшения. «Я хотела поиздеваться над этими неудачниками. Я буду носить все, что, черт возьми, захочу», — подчеркнула знаменитость.

Известно, что Кардашьян пришла на заседание в золотом ожерелье, которое состояло из 80 бриллиантов с 10-каратным бриллиантом грушевидной огранки. Стоимость украшения с камнями весом 52 карата составляет 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Кроме того, бизнесвумен надела браслет на щиколотку, кольцо и несколько бриллиантовых сережек.

Ограбление произошло в сентябре 2016 года. Вооруженные грабители ворвались в номер, который Кардашьян снимала в Париже. Они связали ее и отняли драгоценности на сумму около 10 миллионов евро.