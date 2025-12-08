Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:33, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Количество каналов в MAX резко выросло

В MAX зарегистрировано 87,7 тысячи каналов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В шесть раз за месяц увеличилось количество зарегистрированных каналов в MAX. Теперь их 87,7 тысячи. Соответствующие данные поступили в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в национальном мессенджере появился популярный у россиян на других площадках канал «Раньше всех. Ну почти».

Стремительно набирать аудиторию в MAX начал канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого уже более 632 тысяч подписчиков.

В тестовом режиме мессенджер запустил каналы менее полугода назад, — 14 июля. Тестирование проходит в рамках закрытого и открытого этапов. Второй стартовал 17 сентября, присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» — с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тысяч и регистрацией в реестре Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что официальный канал российского лидера Владимира Путина «Кремль Новости» стал первым каналом-миллионником в MAX.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

    Путин назвал основную задачу в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok