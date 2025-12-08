Количество каналов в MAX резко выросло

В MAX зарегистрировано 87,7 тысячи каналов

В шесть раз за месяц увеличилось количество зарегистрированных каналов в MAX. Теперь их 87,7 тысячи. Соответствующие данные поступили в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в национальном мессенджере появился популярный у россиян на других площадках канал «Раньше всех. Ну почти».

Стремительно набирать аудиторию в MAX начал канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», у которого уже более 632 тысяч подписчиков.

В тестовом режиме мессенджер запустил каналы менее полугода назад, — 14 июля. Тестирование проходит в рамках закрытого и открытого этапов. Второй стартовал 17 сентября, присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» — с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тысяч и регистрацией в реестре Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что официальный канал российского лидера Владимира Путина «Кремль Новости» стал первым каналом-миллионником в MAX.