19:08, 8 декабря 2025Мир

Ленин предстанет перед судом

Reuters: Бывший президент Эквадора Ленин Морено предстанет перед судом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mariana Bazo / Reuters

Бывший президент Эквадора Ленин Морено предстанет перед судом по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Reuters.

«Эквадорский судья постановил, что бывший президент Ленин Морено должен предстать перед судом по обвинению в предполагаемом взяточничестве, связанном со строительством крупнейшей в стране гидроэлектростанции», — передает агентство.

19 сентября Ленина Морено обвинили в получении взяток при строительстве плотины во время создания гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair.

По версии следствия, предполагаемые преступления были совершены в период с 2007 по 2013 год, когда Морено занимал должность вице-президента страны. По данным следствия, бенефициарами были друзья Морено: Конто Патиньо, Мария Патиньо и Хавьер Масиас. Суммарно их подозревают в получении 76,1 миллиона долларов США.

