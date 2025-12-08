Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
04:44, 8 декабря 2025Культура

Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

Лидер группы «Дюна» Рыбин: Своим успехом Пугачева обязана авторам ее песен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лидер культовой музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин высказался об успехе певицы Аллы Пугачевой. Свое мнение он озвучил YouTube-каналу «Эмпатия».

По его словам, своей славой уехавшая из страны примадонна российской эстрады обязана авторам ее песен. «Где бы Алла Борисовна была без наших поэтов и композиторов, которые остались здесь, которые для нее создали эту жизнь», — задался он вопросом.

В 2024 году Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова уже высказывались о покинувших Россию с началом СВО Алле Пугачевой и Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По мнению артистов, комика и певицу стоит лишить доходов в России, чтобы «отрезать пуповину». «Раз они пуповину перерезали, нам надо тоже отрезать. Забыть про них, никаких авторских, ничего. Пугачева выпустила диск — ей 20 миллионов пришло. Запретить это! Пусть работают там. Здесь им ловить нечего», — заявил Рыбин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    Объяснена неуловимость мух

    Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

    Еще два столичных аэропорта приостановили работу

    Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

    F-35 приблизили к оснащению европейскими «Метеорами»

    Такер Карлсон оценил свою поездку в Москву

    Россия и Китай провели совместные противоракетные учения

    В США заявили об отстранении «ходячего трупа» от переговоров по Украине

    В США назвали цель встречи зятя Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok