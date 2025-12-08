Лидер культовой музыкальной группы высказался об успехе Пугачевой

Лидер группы «Дюна» Рыбин: Своим успехом Пугачева обязана авторам ее песен

Лидер культовой музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин высказался об успехе певицы Аллы Пугачевой. Свое мнение он озвучил YouTube-каналу «Эмпатия».

По его словам, своей славой уехавшая из страны примадонна российской эстрады обязана авторам ее песен. «Где бы Алла Борисовна была без наших поэтов и композиторов, которые остались здесь, которые для нее создали эту жизнь», — задался он вопросом.

В 2024 году Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова уже высказывались о покинувших Россию с началом СВО Алле Пугачевой и Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). По мнению артистов, комика и певицу стоит лишить доходов в России, чтобы «отрезать пуповину». «Раз они пуповину перерезали, нам надо тоже отрезать. Забыть про них, никаких авторских, ничего. Пугачева выпустила диск — ей 20 миллионов пришло. Запретить это! Пусть работают там. Здесь им ловить нечего», — заявил Рыбин.