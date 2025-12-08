Лидер Сирии рассказал о послании России перед падением режима Асада

Лидер Сирии Аш-Шараа рассказал о послании России перед падением режима Асада

Лидер Сирии Ахмед Аш-Шараа рассказал о послании от России перед падением режима Башара Асада. Подробности он раскрыл в документальном фильме Al Jazeera.

«Остановитесь и забирайте то, что вы уже захватили, иначе ситуация обострится», — говорилось в послании после того, как повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России) захватили контроль над западной частью Алеппо.

По словам сирийского лидера, после этого сообщения он понял, что режим Башара Асада рушится.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не может поделиться информацией о свергнутом бывшем сирийском лидере Асаде. Представитель Кремля также не ответил, планируется ли встреча сирийского экс-президента с российским президентом Владимиром Путиным.