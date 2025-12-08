Малышева рассказала о странностях соведущего и предрекла ему психическое расстройство

Малышева заявила, что ее соведущему Гандельману могли бы диагностировать аутизм

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о странностях ее соведущего, кардиолога Германа Гандельмана и заявила, что ему могли бы диагностировать психическое расстройство. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Одна из частей программы была посвящена людям с аутизмом. Говоря об особенностях пациентов с таким диагнозом, Малышева отметила, что Гандельману также могли бы диагностировать это психическое расстройство современные «полоумные психологи».

«Он очень плохо говорил, у него была дислексия, нельзя было понять, что он говорил. Мальчик очень плохо писал, у него была дисграфия. Даже когда он уже учился в институте, он писал так, что сам не мог прочесть. Мальчик был особенный», — рассказала врач. Малышева добавила, что при этом все считали его гением, так как он всегда имел высокий интеллект и хорошую память.

Сам Гандельман согласился со словами Малышевой о его странностях и рассказал о других. Так, по словам кардиолога, он даже во взрослом возрасте избегает еды красного цвета, в частности, супов. Кроме того, врач не ест помидоры.

Ранее Малышева назвала смертельно опасный для человека продукт. Таковым она сочла печень белого медведя.