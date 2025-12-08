Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:29, 8 декабря 2025Бывший СССР

Медведчук предрек окончание западной помощи Украине

Медведчук: Украина не может рассчитывать на помощь Запада
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украина не может более рассчитывать на помощь стран Запада. Об этом заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Переживающая далеко не лучшие экономические времена Европа осталась единственным гарантом финансирования огромного дефицита бюджета Украины, не имея при этом ни финансового ресурса, ни политического консенсуса по данному вопросу», — заявил политик.

По его словам, иссякающей Украине не помогает и новая финансовая политика президента США Дональда Трампа в 2025 году, которая «обнулила денежные поступления» из Вашингтона в Киев.

Ранее Медведчук заявил, что Украину, во главе которой стоит президент Владимир Зеленский, уничтожит как война, так и тяжесть груза противоречий, связанных с миром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-советник Трампа выступил с призывом по Украине

    В MAX прокомментировали сообщения о сбое

    У любительницы есть лягушек нашли червей в легких

    В Москве врачей обвинили в едва не лишившей карьеры восьмилетнюю гимнастку ошибке

    На Западе дали совет Зеленскому после слов Трампа

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Срезавший кожу с жены россиянин ушел на СВО

    Стало известно устройство власти на Украине после отставки Ермака

    В США оценили возможность бегства Зеленского в Израиль

    На Солнце произошла вспышка класса Х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok