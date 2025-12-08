Медведчук: Украина не может рассчитывать на помощь Запада

Украина не может более рассчитывать на помощь стран Запада. Об этом заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Переживающая далеко не лучшие экономические времена Европа осталась единственным гарантом финансирования огромного дефицита бюджета Украины, не имея при этом ни финансового ресурса, ни политического консенсуса по данному вопросу», — заявил политик.

По его словам, иссякающей Украине не помогает и новая финансовая политика президента США Дональда Трампа в 2025 году, которая «обнулила денежные поступления» из Вашингтона в Киев.

Ранее Медведчук заявил, что Украину, во главе которой стоит президент Владимир Зеленский, уничтожит как война, так и тяжесть груза противоречий, связанных с миром.